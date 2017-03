Die nach wie vor ungebrochen große Popularität von Rocket League hat die Server in letzter Zeit ganz schön ins Schwitzen gebracht. Die Entwickler Psyonix haben sich dafür nun entschuldigt.

In einem ausführlichen, detaillierten Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite erklärt Dave Hagewood, CEO von Psyonix: "Im Bezug sowohl auf die Probleme mit dem Backend (PsyNet) als auch der Performance der Spiele-Server stimmen wir zu, dass die Server-Ausfälle und die jüngst längeren Matchmaking-Zeiten komplett inakzeptabel sind."

"Wir möchten uns für aufrichtig bei allen Spielen für die Qualität des Online-Spielens entschuldigen", so Hagewood weiter. "Die Zahl der monatlich aktiven Rocket-League-Spieler ist in den ersten Monaten dieses Jahres um 40 Prozent gegenüber 2016 gewachsen. Während unsere Spielerzahl weiter in gesundem Tempo wächst, müssen wir einen besseren Job machen, unsere Systeme und internen Abläufe anzupassen, um mit dem Wachstum umgehen zu können."

Für die nahe Zukunft verspricht Psyonix ein Hotfix-Update, das einige der aktuellen Probleme beheben soll. Darüber hinaus sollen in den kommenden Monaten Personal und Server-Hardware weiter aufgestockt werden, um mit der Popularität des Spiels Schritt halten zu können.