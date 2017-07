Psyonix hat eine neue Infografik rund um den Dauerbrenner Rocket League veröffentlicht. Aus dieser gehen neue Statistiken rund um den Erfolgstitel hervor.

Das Auto-Fussball-Spiel, das vom Überraschungserfolg zum absoluten Dauerbrenner avancierte, zählt demnach mittlerweile mehr als 33 Millionen Spieler auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC. Damit konnten in weniger als drei Monaten zuletzt noch einmal drei Millionen Gamer dazu gewonnen werden, nachdem das Spiel am 18. April erst die 30-Millionen-Marke knackte.

1,6 Millionen Spieler zocken das Spiel jeden Tag, in der Woche sind es 3,3 Millionen Spieler und im Monat gar 6,1 Millionen. Mittlerweile wurden bereits mehr als 1,5 Milliarden Partien absolviert. Von den aktiven Nutzern sind 41 Prozent auf der PS4 unterwegs, 32 Prozent auf der Xbox One und 27 Prozent auf dem PC. Der populärste Spielmodus ist 2 gegen 2, in dem über 50 Prozent der Matches gezockt werden.

Weitere Statistiken könnt ihr der nachfolgenden Infografik entnehmen.