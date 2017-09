Es wird herbstlich in Rocket League. Die Entwickler haben ein kostenloses Update mit einer großen Anzahl an neuen Inhalten veröffentlicht.

Das Herbst-Update für Rocket League bringt zahlreiche neue Inhalte in das Spiel. Die Entwickler von Psyonix bieten Spielern über 90 zusätzliche Anpassungsobjekte für ihre Fahrzeuge. Dazu zählen Reifen, Boosts oder positionierbare Gegenstände für das Dach des Vehikels. Ebenfalls ist es ab sofort möglich die Spielerbanner, welche nach einem Tor erscheinen, zu modifizieren. Optisch verändern sich aber mit den neuen Inhalten nicht nur die Fahrzeuge selbst, sondern auch die Arenen. Fünf Standardkarten erscheinen im herbstlichen Design während die saisonale Karte Farmstead komplett neu hinzugekommen ist.

Was das Gameplay betrifft, so liefert das Update die Unterstützung für LAN-Matches auf dem PC. Für die nächsten Monate hat das Entwicklerstudio angekündigt, dass zeitlich begrenzte Events geplant sind, bei denen die Spieler spezielle Belohnungen erhalten können. Darunter befinden sich beispielsweise die sogenannten Decryptors, welche eine beliebige Truhe eurer Wahl öffnen können. Das Herbst-Update ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Später dieses Jahr erscheint auch eine Umsetzung von Rocket League für die Nintendo Switch mit exklusiven Inhalten.