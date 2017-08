Der einstige Überraschungserfolg Rocket League wandert weiter wie geschnitten Brot über die Ladentheke und hat nun einen weiteren Verkaufsmeilenstein erreicht. Außerdem kündigten die Macher eine Erweiterung des spielinternen Ban-Systems an.

Etwas mehr als zwei Jahre ist Rocket League seit dem ursprünglichen Release bereits erhältlich. In dieser Zeit fand der einstige kleine Indie-Titel mittlerweile über 34 Millionen Spieler, wie Psyonix nun bestätigte. Diese verteilen sich auf die Plattformen PC, PS4 und Xbox One. Der neue Wert entspricht einer Steigerung von einer Million Spieler in nicht einmal einem Monat.

Neben dieser Ankündigung bestätigte man in einem Blog-Beitrag auch den Ausbau des Ban-Systems. Damit wolle man auch weiterhin Rocket League zu einem Titel machen, an dem alle Gamer Spaß hätten. Daher wurde das System nun um den sogenannten "Laguage Ban" erweitert.

Das neue System löst von alleine einen Spielausschluss aus, wenn ein Spieler einen anderen mit einem von über 20 Wörtern zuzüglich Varianten beleidigt. Die Wörter und Phrasen aus mehreren Sprachen betreffen dabei vor allen Dingen rassistische Äußerungen. Je Phrase gibt es eine Schwelle, die überschritten werden muss. Erreicht ein Spieler diese Schwelle, wird er für einen Zeitraum von 24 Stunden aus dem Spiel ausgeschlossen. Bei weiteren Vergehen steigert sich die Aussschlusszeit auf 72 Stunden, eine Woche und möglicherweise auch bis zum permanenten Ban.