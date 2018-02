Im Jahr 2015 startete Rocket League ohne große Erwartungen - und entwickelte sich zum absoluten Überraschungserfolg. Für frischen Nachschub soll nun wieder ein neuer DLC sorgen. Wir verraten euch, was drin steckt.

Psyonix verpasst dem Dauerbrenner Rocket League mal wieder einen neuen DLC; dieser wurde nun angekündigt und lässt gar nicht mehr lange auf sich warten.

Der Zusatzinhalt wird den Namen "DC Super Heroes Pack" tragen und soll ab dem 05. März 2018 auf allen unterstützte Plattformen erhältlich sein. Der US-Preis wird bei 3,99 US-Dollar liegen. Was man dafür bekommt? Unter anderem das Batmobile von Batman persönlich.

Insgesamt werden mehr als 20 Gegenstände zur Individualisierung an Bord sein, darunter auch Banner von DC-Superhelden wie Aquaman, Green Arrow, Wonder Woman und anderen. Neben diesen Bannern und Lackierungen ist auch der Tumbler aus "The Dark Knight Rises" vertreten und eben das Batmobile aus dem Batman-Streifen aus dem Jahr 1989.

In der beigefügten Galerie könnt ihr euch die Items im Einzelnen ansehen; ansonsten ist auch der DLC-Trailer anbei.