Rocket League entpuppte sich ja ziemlich schnell als absoluter Überraschungs-Hit. Nun gibt es einen weiteren erreichten Meilenstein zu verkünden.

Der Multiplayer-Hit von Entwickler Psyonix hat vor allen Dingen im digitalen Bereich von sich Reden gemacht, schließlich wurde vorwiegen die Download-Version des Titels erworben. Mittlerweile hat sich aber auch die Box-Version gemausert. Diese wurde im Juli vergangenen Jahres veröffentlicht.

Von der Retail-Variante sind mittlerweile auch über eine Million Exemplare über die Ladentheke gewandert; das wurde nun bestätigt. Diese Spielversion wurde über Publisher 505 Games veröffentlicht.

Dennoch bleibt das Zugpferd für den Titel weiter der digitale Bereich. Bei Steam, im PSN sowie bei Xbox Live verkauften sich mittlerweile mehr als 9,5 Millionen Exemplare des Psyonix-Titels.

Mit "The Fate of the Furious" steht der nächste DLC zum Dauerbrenner Rocket League ins Haus.