Wer auf dem PC bislang noch einen Bogen um den Dauerbrenner Rocket League gemacht hat, der erhält am Wochenende nun die geeignete Möglichkeit, einzusteigen.

Das Auto-Fussball-Spiel zählt mittlerweile über 25 Millionen Spieler, zieht aber die Massen weiter an und verzeichnet ein konstantes Wachstum. Zu diesem soll nun auch ein Event am Wochenende beitragen. Wer bislang einen Bogen um das Spiel gemacht hat, kann sich dieses auf dem PC nun gefahrlos ansehen.

Bei Steam könnt ihr Rocket League im Rahmen des Events nämlich komplett kostenfrei zocken. Die Aktion geht bis zum Sonntag und wer sich anschließend zu einem Kauf entscheidet, der kann derzeit auch sparen. Der Preis wurde nämlich bis zum 09. Mai 2017 um 30 Prozent reduziert. Den Client im Rahmen des kostenfreien Wochenendes könnt ihr - ebenso wie die Vollversion - hier bei Steam beziehen.

Mit "The Fate of the Furious" steht der nächste DLC zum Dauerbrenner Rocket League ins Haus.