Der Erscheinungstermin für Rivals-Erweiterung für Rock Band 4 ist nicht länger ungewiss Zahlreiche neue Inhalte debütieren schon bald. Enthalten sind neue Spielmodi, Bühnen und Gegenstände für das Hauptspiel.

Das Entwicklerstudio Harmonix und Hardware-Hersteller PDP haben via Pressemitteilung den Veröffentlichungstermin von Rock Band Rivals bekanntgegeben. Die Erweiterung beinhaltet zwei neue Spielmodi und erweitert das Hauptspiel um zahlreiche neue Bühnen und Gegenstände für den Rock Shop. Im Rivals-Modus formen jeweils 10 Spieler eine Crew und treten damit gegen andere Teams aus der ganzen Welt an. Es gilt verschiedene Herausforderungen zu absolvieren und die beste Leistung zu zeigen, um als Sieger hervorzugehen.

Rock Band Rivals erscheint am 30. November für die PlayStation 4 und Xbox One, also über ein Jahr, nachdem der Titel ursprünglich auf PC und Konsolen landete. Das Studio arbeitet derzeit außerdem an Rock Band VR für die Oculus Rift.