Wer den aktuellen Musiktitel Rock Band 4 weiterhin zockt und offen ist für neue Songs, dem kann nun abermals geholfen werden.

Harmonix hat via Twitter angekündigt, dass es ab sofort wieder Nachschub in Form von neuen DLC-Songs für Rock Band 4 gibt. Dabei handelt es sich um drei Top-Tracks.

So könnt ihr euch nun "Party Rock Anthem" von LMFAO ebenso sichern, wie "Celebration" von Kool & The Gang und "Wake Me Up" von Top-DJ Avicii. Zusammen gibt es die Tracks im Rahmen des New Years Eve 2016 Pack für 5,49 Dollar. Einzeln können die Songs zum Einzelpreis von 1,99 Dollar erworben werden.