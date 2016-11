Mit dem Suora FX präsentiert ROCCAT eine mechanische RGB-Keyboard mit komplett rahmenlosen Design, taktilen Switches und individualisierbarer Beleuchtung.

Die Tastatur ist auf die essenziellen Dinge reduziert und kommt komplett rahmenlos mit Aluminium-Bodenplatte und ohne dicke Ränder, Handballenablage oder dedizierten Medientasten daher. Über die Tasten F1-F4 hat der Anwender zudem Zugriff auf vorab einprogrammierte Effekte wie etwa Wave, Breathing, Ripple und uniform beleuchtet.

Die Suora FX ist mit taktilen mechanischen Schaltern bestückt und bietet Standard-Features wie Anti-Ghosting und eine Abtastrate von 1.000 Hz.

Die ROCCAT Suora ist ab dem 6. Dezember in allen Kanälen für 139,99 Euro erhältlich. Einen Test zur Roccat Suora gibt es in Kürze, ein Exemplar hat sich bereits in unsere Redaktion verirrt.