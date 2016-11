Mit dem Roccat Cross hat der Hersteller ein neues Stereo-Gaming-Headset angekündigt, das mit Multiplattform-Tauglichkeit und federleichtem Gewicht von nur 185 Gramm punkten soll.

Das ROCCAT Cross ist mit zwei leicht austauschbaren Audiokabeln ausgestattet. Eins mit Boom-Arm-Mikrofon für den Gaming-PC und die Konsolen, das andere mit einem In-Line-Mikrofon für die Nutzung am Smartphone oder Tablet. Die Kabel verfügen über 3,5-mm-Klinkenanschlüsse und lassen sich direkt an der Ohrmuschel umstecken. Lautstärkeregler befinden sich an der linken Ohrmuschel.

Ohrpolster aus Memory-Foam sollen für ein bequemes Tragegefühl sorgen. Zudem ist das ROCCAT Cross mit nur 185 Gramm eines der leichtesten Headsets seiner Klasse.

Für sauberen Klang beim Zocken, aber auch Musikhören und Filme schauen sollen hochwertige 50-mm-Neodymium-Treiber sorgen.

Das ROCCAT Cross ist ab Anfang Dezember für 69,99 Euro erhältlich.