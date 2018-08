Mit dem Score veröffentlicht Roccat ein neues In-Ear-Headset namens Score und erweitert damit die Produktpalette der beiden bisherigen Modelle Aluma und Syva.

Das Roccat Score arbeitet mit Dual-Driver-Technologie, bestehend aus einem 10-mm-Treiber für die Bässe sowie einem 6,8-mm-Treiber für Mitten und Höhen, beide basierend auf Neodymium-Magneten. Eine spezielle Akustikkammer soll ein reibungsloses Zusammenspiel der beiden Speaker ermöglichen. Hinzu kommt eine passive Lärmunterdrückung, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren.

Dank Earhook-Design mit Memory-Form-Kabel, ergänzt um eine große Auswahl verschiedener Earplugs (Standard, Memory-Schaum, Dualflange), kann das Headset den unterschiedlichsten Ohrkonturen angepasst werden. Auch an ein Mikrofon wurde gedacht, das mittels einer Taste am Kabel abgeschaltet werden kann. Zudem ermöglicht das Bedienteil, Musik abzuspielen, anzuhalten und durchzuskippen. Mittels eines Adapters kann das Roccat Score nicht nur an Konsolen und mobilen Geräten, sondern auch am PC genutzt werden.

Das Roccat Score ist ab sofort zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.