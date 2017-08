Wenn die gamescom ruft, darf natürlich auch der bekannte Gaming-Zubehörhersteller Roccat nicht fehlen. In diesem Jahr hat das Unternehmen gleich zwei neue Produkte für PC-Spieler im Gepäck.

Schon zehn Jahre ist es her, dass Roccat mit der Kone-Spielemaus den Zubehör-Markt für Gamer kräftig aufgewirbelt und mit der RGB-Beleuchtung auch viel Farbe ins Spiel gebracht hat. 2017 stößt nun ein neues Modell zur Kone-Familie hinzu.

Die Roccat Kone AIMO bietet euch das bekannte Design mit einer verbesserten Ergonomie, eine Drei-Tasten Thumb-Zone für mehr Kontrolle und ein 4D-Titan-Mausrad. Die Omron-Switches zertifiziert für 50 Mio. Klicks, ein erweitertes Swarm-Treibersystem und der optische Owl-Eye-Sensor runden die Neuauflage des Gaming-Nagers ab.

Das Highlight ist aber, wie schon bei der originalen Kone, die RGB-Beleuchtung. Das AIMO genannte Lichtsystem ist nach Angaben von Roccat sofort einsatzbereit und solle sich den Aktionen des Spielers ganz von allein anpassen.

Passend zur Maus stellt Roccat mit der Horde AIMO auf der gamescom in diesem Jahr auch eine Tastatur mit AIMO-Beleuchtung vor, die gleichzeitig den Start von Membrane 2.0 markiert. Die eigens von Roccat entwickelte Membrantechnik verspricht einfache Handhabung, eine schnelle Umwandlung von Tastenbefehlen in Bildschirmaktionen und Schutz vor der Ansammlung von Schmutz in der Tastatur.

Beide Eingabegeräte gibt's bei Roccat am gamescom-Stand im Halle 2.2, C031 / B030 zu bewundern. Bereits im September wird die Kone AIMO dann zum Preis von 79,99 Euro in den Handel kommen; die Horde AIMO folgt im November, ein Preis steht hierbei noch nicht endgültig fest.