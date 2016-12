Bislang hat Crytek Robinson: The Journey ausschließlich für PlayStation VR und PS4 verfügbar gemacht. Im kommenden Jahr folgt aber eine weitere VR-Plattform.

Wie das Unternehmen heute kurz vor Weihnachten in einer Pressemitteilung bestätigte, wird Robinson: The Journey auch für das Oculus Rift auf dem PC umgesetzt. Eine entsprechende Spielversion soll im Januar 2017 nachfolgen; einen konkreteren Termin gibt es gegenwärtig aber noch nicht.

Robinson: The Journey versetzt euch in eine Sci-Fi-Welt. Dabei schlüpft ihr in die Haut des Jungen Robin, der nach einer Weltraumreise auf einem extrasolaren Planeten gestrandet ist. Begleitet vom kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika müsst ihr in der neuen Welt voller Abenteuer, Geheimnisse und Dinosaurier überleben.