Cryteks Sci-Fi-Abenteuer Robinson: The Journey ist mittlerweile ja PSVR-exklusiv. Bis zum morgigen Release der Hardware ist das Spiel zwar nicht erhältlich, der Termin lässt aber auch nicht mehr zu lange auf sich warten.

In einer Pressemail hat Crytek heute den Erscheinungstermin des Sci-Fi-Abenteuerspiels Robinson: The Journey exklusiv für PlayStation VR bekanntgegeben. In den USA wird der PSVR-Titel ab dem 08. November erhältlich sein, in hiesigen Gefilden muss man sich einen Tag länger bis zum 09. November gedulden.

Der Titel lädt euch in eine magische, virtuelle Welt des von Dinosauriern bewohnten, extrasolaren Planeten Tyson III ein. Ihr schlüpft in die Rolle des Jungen Robin, dessen Schiff auf dem Planeten strandet. Zusammen mit zwei Begleitern, dem kleinen Roboter HIGS und dem T-Rex-Baby Laika, erkundet ihr die Umgebung, löst Rätsel, deckt Geheimnisse auf und lernt, auf feindlichem Territorium zu überleben.