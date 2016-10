Rise of the Tomb Raider

Zum 20. Seriengeburtstag hat sich Square Enix etwas besonderes für Rise of the Tomb Raider einfallen lassen. Allerdings gibt es einen Haken.

Dem offiziellen Twitter-Account von Square Enix ist zu entnehmen, dass Square Enix der gestern erschienen PS4-Fassung von Rise of the Tomb Raider anlässlich des 20. Seriengeburtstags eine schmucke PSone-Edition spendierte. Diese weckt nostalgische Erinnerungen, denn sie besteht aus einer Verpackung im damaligen CD-Look, einer gedruckten Anleitung und auch der Datenträger selbst könnte rein optisch aus dem Jahr 1996 stammen.

Wie es aussieht, hat Square Enix keinerlei Absichten diese PSone-Edition auch offiziell zu vertreiben, obwohl es sicher genug Abnehmer dafür geben würde. Vielmehr sieht man es wohl nur als Werbegag zu einem runden Jubiläum an. Schade, denn die Vorstellung die vor geraumer Zeit veröffentlichte PS4 im PSone-Look anzuschalten und darauf dann Rise of the Tomb Raider mit enier Verpackung im passenden Design zu spielen, hätte schion was für sich. Aber wer weiß, vielleicht hat Square Enix nach einer entsprechenden Anzahl an Nachfragen ja doch noch ein Einsehen.