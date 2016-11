Die neue Verfilmung von Tomb Raider soll wieder verstärkt zu den Wurzeln der Videospielreihe zurückkehren.

Das hat der Produzent Graham King nun im Interview mit HeyUGuys verraten. Das neue Werk wird die Vorgeschichte von Lara Croft erzählen und nicht an die Filme mit Angelina Jolie anknüpfen. Es wird sich aber an den Videospielen Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider orientieren. Im Mittelpunkt wird eine junge Lara Croft stehen, die ihren Vater sucht. Sie will wissen, ob er noch lebt oder bereits tot ist.

Der Film wird von Regisseur Roar Uthaug in Szene gesetzt. Die Schauspielerin Alicia Vikander wird die Rolle von Lara Croft übernehmen. Der Kinostart der neuen Verfilmung soll am 16. Januar 2018 erfolgen.