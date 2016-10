Während einer U-Bahn-Fahrt konnte ein Fan auf einem Laptop den Namen eines möglichen neuen Tomb Raiders erahnen.

Stellt euch vor, ihr fahrt mit der U-Bahn und könnt auf einem Laptop eines Mitreisenden sehen, wie der nächste Ableger der Tomb-Raider-Reihe heißt. Das soll nun einem Reddit-User passiert sein.

Denn während einer Fahrt konnte Tripleh280 einen Blick auf den Bildschirm eines Laptops werfen, während jemand an einer Präsentation für Shadow of the Tomb Raider gearbeitet hat. Laut dem User soll die Folie, an der dort gearbeitet wurde, komplett über die Visuals des Spiel gehandelt haben. Leider konnte er keine weiteren Details erspähen.

Interessant ist, dass der Titel bereits vor geraumer Zeit in der Gerüchteküche herumspukte. Daher besteht die Chance, dass es sich dabei tatsächlich um den nächsten Ableger des Franchise handelt.