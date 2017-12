Rise of the Tomb Raider

Bei "Blutsbande" handelt es sich um ein Kapitel in Rise of the Tomb Raider aus dem Hause Crystal Dynamics. Dieses ist nun auch für weitere Plattformen veröffentlicht worden. Wir verraten euch, wo ihr nun ebenfalls loszocken könnt!

In Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und Nixxes hat Square Enix heute angekündigt, dass das Kapitel "Blutsbande" aus Rise of the Tomb Raider nun auch via Steam VR verfügbar ist. Konkret heißt das, dass ihr nun auch in der virtuellen Realität mit einem HTC Vive oder Oculus Rift auf dem PC loszocken dürft.

Damit werdet ihr künftig noch mehr in die Geschichte von "Blutsbande" hineingezogen. Als Laras Onkel ihr Eigentumsrecht am Familienanwesen anfechtet, muss Lara beweisen, dass sie die rechtmäßige Erbin ist. Ihr erkundet das Zuhause von Laras Kindheit in der virtuellen Realität; das neue Kapitel hat dabei eine Spielzeit von über einer Stunde und lässt auch das Croft-Familiengeheimnis lüften, das Laras Leben für immer verändert.

Wer einen Season Pass auf dem PC gekauft hat, der darf sich das VR-Kapitel zum Spiel nun gratis herunterladen. Zudem sind alle Inhalte der 20th Anniversary Edition ebenfalls enthalten, darunter der Koop-Ausdauermodus, der Schwierigkeitsgrad "Extrem-Überlebender" für die Hauptkampagne, ein Outfit und eine Waffe sowie fünf klassische Skins.

Wenn ihr euch vor dem Kauf der Jubiläums-Edition oder des Season Pass generell noch einmal über die PC-Fassung schlau machen wollt, dann legen wir euch hiermit nochmal unser Rise of the Tomb Raider PC Review ans Herz.