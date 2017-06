Shadow of the Tomb Raider

Neue Konzeptzeichnung verhärten das Gerücht, wonach Lara Crofts Reise durch die mögliche Fortsetzung Shadow of the Tomb Raider noch lange nicht zu Ende ist.

Seit Ende vergangenen Jahres Bilder eines Mannes auftauchten, der in der U-Bahn an einer Präsentation zu Shadow of the Tomb Raider arbeitete, hält sich das Gerücht hartnäckig, dass ein dritter Teil der Reboot-Reihe schon lange in Arbeit ist. Nun sind Konzeptzeichnungen aufgetaucht, die diese Vermutungen noch verhärten.

Wie Kotaku berichtet, stammt das Material von einer in Los Angeles angesiedelten Agentur namens TakeOff. Das Unternehmen produziert Trailer, Website, Animationen und Pressematerialien für Publisher. Einer hinterlegten Version der Seite sei zu entnehmen, dass "durch Skizzen und Renderbilder unterschiedliche Konzepte für Shadow of the Tomb Raider erforscht werden."

Die Zeichnungen zeigen Lara, wie sie für sie typischen Aktivitäten nachgeht: Klettern, an Seilen schwingen und den Bogen spannen. Allzu viele Detail, wohin es die Britin in ihrem nächsten Abenteuer verschlägt, gibt es nicht. Allerdings zeigen einige Bilder im Hintergrund wiederholt Maya-Ruinen, was ein Anhaltspunkt sein könnte.