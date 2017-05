Scheinbar plant Square Enix die Ankündigung des nächsten Tomb-Raider-Spiels, das wahrscheinlich Shadow of the Tomb Raider heißt, nicht für die kommende E3 2017 im Juni. Die offizielle Vorstellung des Action-Titels soll aber noch in diesem Jahr erfolgen.

Seit Ende letzten Jahres erste Anzeichen für das nächste Tomb-Raider-Spiel samt dem möglichen Namen Shadow of the Tomb Raider aufgetaucht sind, ist es ruhig um den Nachfolger von Rise of the Tomb Raider geworden. Dennoch ist die Entwicklung eines neuen Lara-Croft-Abenteuers keine wirkliche Überraschung. Wie nun die Tomb-Raider-Fanseite Turning Point auf Facebook meldet, soll eine offizielle Vorstellung von Shadow of the Tomb Raider nicht auf der E3 2017 im Juni erfolgen. Diese Angaben will die Webseite von Senior Community Managerin Meagan Marie erfahren haben.

Allerdings sei die Ankündigung noch in diesem Jahr geplant. Spekulationen zufolge könnte Square Enix planen, das kommende Tomb-Raider-Spiel auf der im August stattfindenden Gamescom 2017 in Köln erstmals zu präsentieren. Verantwortlich für die Entwicklung des Action-Titels soll im Gegensatz zu den Vorgänger nicht mehr Crystal Dynamics, sondern Eidos Montreal sein. Die Entwickler des Tomb-Raider-Reboots von 2013 und dessen Nachfolger Rise of the Tomb Raider arbeiten aktuell an mehreren Marvel-Projekten.

Der mögliche Titel Shadow of the Tomb Raider tauchte Ende Oktober 2017 auf, als ein Reddit-User zufällig in der U-Bahn beobachten konnte wie ein Mitreisender an einer Präsentation für besagtes Spiel arbeitete. Ein entsprechendes Beweisfoto machte der Nutzer der Foren-Plattform ebenfalls und veröffentlichte dieses im Internet (Zur News: Name des neuen Ablegers bekannt?).

Aktuell befindet sich außerdem ein neuer Film zum langlebigen Action-Adventure-Franchise in Entwicklung. Ende März aufgetauchte Fotos zeigen wie Hauptdarstellerin Alicia Vikander als Lara Croft im Tomb-Raider-Film aussieht. Die Handlung der Kinoadaption scheint sich dicht an der des Reboots von 2013 zu orientieren.