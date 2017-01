Nachdem es still um Rime geworden war, kündigte Entwickler Tequila Works das Adventure Ende 2016 als Multiplattform-Titel neu an. In einer Fragerunde gaben die Entwickler neue Details zum Spiel preis.

Die Entwickler von Rime, dem spanischen Studio Tequila Works, hat auf IGN einige Leserfragen beantwortet und neue Details preis gegeben. Neben Informationen zu Rime auf Nintendo Switch gab es auch allgemeine Informationen zum Puzzle-Adventure. So wurde unter anderem nach der Spielzeit gefragt. Diese sei laut den Entwicklern stark vom Spielstil und davon abhängig, wie ausführlich man die Insel erkunden und ob man alle Geheimnisse entdecken möchte. Durchschnittlich würde es aber acht bis zehn Stunden dauern, um Rime durchzuspielen.

Weiter wurde gefragt, ob es möglich sei in Rime an bereits erkundete Orte zurückzukehren. Zwar hätten die Entwickler versucht die Insel in Rime so gut es geht als Freifläche zu kreieren und es gäbe eine gute Zahl an Geheimnissen in jedem Gebiet. Da es sich bei dem Puzzle-Adventure aber um kein Sandbox-Spiel handle, gäbe es mehrere Orte, an die eine Rückkehr nicht möglich sei, sofern man kein neues Spiel starte. Ursprünglich sollte Rime Siren heißen, was aufgrund des bereits in Nutzung befindlichen Namens jedoch nicht möglich war. Es war schließlich Bradley Crooks, der den Namen Rime angelehnt an das Gedicht „Rime of the Ancient Marnier“ von Samuel Taylor Coleridge vorschlug.

Um zu verhindern, dass sich die Welt von Rime leer anfühle, wollen die Entwickler sie mit Emotionen füllen. Essentiell dafür sei die Wildnis und das mit ihr verbundene Leben. Es sei wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Außerdem müssten in einer Welt, die zum Erkunden geschaffen ist, Belohnungen dafür vorhanden sein. Deshalb seien in Rime zahlreiche Geheimnisse, Sammelbares und Puzzle sowie einzigartige Momente zu entdecken.

Auch zur Musik von Rime wurde Tequile Works befragt. Das Titellied des neusten Trailers heißt „The Birth of an Island“ und wurde von David Garcia für Rime komponiert. Ob ein Soundtrack des Spiels erscheine, ist noch nicht sicher, auch wenn die Entwickler hoffen, dass sie diesen in Zukunft veröffentlichen können. Auf eine Collector's Edition müssen Fans jedoch verzichten, wenn Rime im Mai für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheint. Aktuell gibt es keine Pläne für eine solche Sammlerversion des Adventures.