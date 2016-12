Es sieht ganz danach aus, als würde es das fast verschollene RiME nun auch auf einige andere Konsolen verschlagen. Eigentlich war der Titel mit Cel-Shading-Artstyle als Exklusivtitel für die PS4 geplant.

Eigentlich ist es keine allzu große Überraschung. Das zauberhaft aussehende Adventure RiME sollte eigentlich exklusiv auf der PlayStation 4 veröffentlicht werden. Im August hieß es schließlich, der Titel werde nun auch für andere Plattformen umgesetzt. Ein Eintrag auf einer brasilianischen Rating-Plattform, der inzwischen entfernt aber von den Kollegen von Gematsu gesichert wurde, gibt nun Gewissheit: RiME wird offensichtlich auch für Nintendo Switch, Xbox One und PC entwickelt.

Dass Sony und das Indie-Studio Tequila Works inzwischen getrennte Wege gehen, hat nun also etwas Gutes für Besitzer jeglicher Plattform. In RiME schlüpft ihr in die Haut eines kleinen Jungen, der in der zerfallenen Landschaft einer vergangenen Zivilisation erwacht, die inzwischen von riesigen Kreaturen bewohnt wird. Lange war es mehr als still um den Titel. Hoffentlich erfahren wir ab sofort wieder mehr.