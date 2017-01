Das ursprünglich auf der E3 2013 exklusiv für die Playstation 4 angekündigte Adventure Rime vom spanischen Entwicklerstudio Tequila Works erscheint neben der Sony Konsole auch für Xbox One, PC und Nintendo Switch. Nun sind Informationen zur Version für Nintendos neue Konsole bekannt geworden.

Tequila Works arbeitet zur Zeit am Adventure Rime, das im Mai für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheint. Die Entwickler haben einige Leser-Fragen auf IGN beantwortet und neue Details zur Umsetzung von Rime für den Wii-U-Nachfolger preis gegeben. Demnach entsteht die Switch-Version des Adventures nicht intern bei Tequila Works. Stattdessen ist das australische Studio Tantalus mit der Umsetzung beauftragt worden und arbeitet eng mit dem Team hinter Rime zusammen. Bereits in der Vergangenheit arbeitete Tantalus an Portierungen. So setzte das Studio etwa The Legend of Zelda: Twilight Princess HD für Wii U um. Aktuell arbeitet der in Melbourne ansässige Entwickler außerdem an Sonic Mania für Nintendo Switch.

Auch zur Veröffentlichung der Switch-Version hat sich Tequila Works geäußert. So sei zwar geplant, Rime gleichzeitig mit den Fassungen für PlayStation 4, Xbox One und PC auch auf der neuen Nintendo-Konsole zu veröffentlichen, doch sei noch viel Entwicklungsarbeit notwendig. Ob das Adventure wie für PlayStation 4 und Xbox One auch auf der Nintendo Switch als physische Einzelhandelsversion erscheint, ist allerdings noch unsicher. Aktuell prüfen die Entwickler zusammen mit Publisher Grey Box die Kosten für eine Switch-Cartridge-Veröffentlichung.