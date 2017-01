Bereits Ende des vergangenen Jahres berichteten wir, dass RiME nicht mehr länger PS4-exklusiv sein soll. Nun wurde das Spiel offiziell erneut als Multiplattform-Titel angekündigt.

Ursprünglich war RiME auf der gamescom 2013 exklusiv für die PlayStation 4 angekündigt, doch zwischenzeitlich war es um das Projekt von Tequila Works sehr still geworden. Jetzt hat das Entwicklerstudio den Titel noch einmal neu angekündigt, dieses Mal als Multplattform-Spiel. Entsprechende Anzeichen hatten sich bereits Ende 2016 verdichtet.

So gibt es nun einen frischen Bericht via IGN First samt neuem Trailer. In diesem wird bestätigt, dass RiME nun für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Die Veröffentlichung ist für Mai 2017 vorgesehen. Es dürfen sich also deutlich mehr Spieler auf das Puzzle-Adventure mit Singleplayer-Modus freuen. Im Titel erleidet ihr Schiffbruch und landet auf einer mysteriösen Insel, auf der es viele Geheimnisse zu entdecken gilt.