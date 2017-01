Mit RIGS lieferte das Entwicklerstudio Guerrilla Cambridge einen sehenswerten Launch-Titel zur Veröffentlichung von PlayStation VR. Jetzt aber ist die Geschichte des Studios am Ende angelangt.

Wie GamesIndustry berichtet, wird das Entwicklerstudio Guerrilla Cambridge, das für den PSVR-Titel RIGS verantwortlich zeichnete, geschlossen. Das habe Sony bereits bestätigt.

Man sei sich dessen bewusst, dass diese Entscheidung bedeuten könne, dass man hochqualifizierte Kräfte verlieren könne. Indem man sich aber auf andere Studios und ihre aufregenden neuen Projekte konzentriere, darunter auch weitere PSVR-Titel, glaube man aber für die Zukunft besser gewappnet und in einer stärkeren Position zu sein, heißt es in einer Stellungnahme.

Weiterhin führt Sony aus, dass man durch die getroffene Entscheidung keineswegs die Leistungen von Guerrilla Cambridge und ihre "unglaublichen Spiele und Dienste" in irgendeiner Form schmälern wolle. Für Guerrilla Cambridge endet die Geschichte damit nach 19 Jahren in der Branche. Zu den früheren Projekten des Teams zählten MediEvil, Primal, Ghosthunter oder Killzone Mercenary auf der PS Vite. Guerrilla Games Amsterdam, das für Killzone und Horizon: Zero Dawn verantwortlich zeichnet, ist von der Studioschließung nicht betroffen.