Ab sofort ist die neue PlayStation 4 Pro offiziell erhältlich und auch das aktuelle Motorrad-Rennspiel RIDE 2 unterstützt die leistungsstärkere Sony-Konsole nun.

So haben die italienischen Entwickler von Milestone nun die Optimierung von RIDE 2 für die PlayStation 4 Pro bestätigt. Auf der leistungsstärkeren Plattform kommen Gamer in den Genuss einer 4K-Auflösung bei 30 fps. Zwar wurde diesbezüglich keine weitere Aussage getätigt, auch bei RIDE 2 ist aber vermutlich davon auszugehen, dass 4K nicht nativ sondern per anderweitiger Upscaling-Technik erreicht wird.

Erst kürzlich wurde auch ein drittes Update mit einigen Neuerungen zum Spiel veröffentlicht; Details diesbezüglich könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite nachlesen.