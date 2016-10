Das Motorrad-Rennspiel hat sich nun einen begehrten Titel der Guinness World Records gesichert.

Wie die Macher in einer Pressemeldung bestätigten, erhält das aktuelle Motorrad-Rennspiel von Milestone den begehrten Guinness-World-Records-Titel. Dieser wurde nun für die größte Anzahl an lizenzierten Motorrädern in einem Videospiel vergeben.

Insgesamt finden sich in RIDE 2 190 Marken-Motorräder und 40 weitere Zweiräder, die über kommende Zusatzinhalte erhältlich sein werden. Der Fuhrpark umfasst unter anderem Modelle großer Hersteller wie Yamaha, Kawasaki, Ducati, Aprilia, BMW, Suzuki, Triumph und viele mehr.