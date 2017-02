Nachdem sich das Onlinespiel bereits seit einiger Zeit in geschlossenen Testphasen befand, geht Revelation Online in Kürze nun in die offene Beta-Testphase über.

Publisher My.com und Entwickler NetEase haben heute zusammen in einer gemeinsamen Presseerklärung den Starttermin für die Open Beta von Revelation Online bekanntgegeben. Interessierte werden demnach bereits ab dem 06. März 2017 in die Spielwelt eintauchen können.

Wer nicht solange warten möchte, der kann sich ein Gründerpaket zulegen und darf dann bereits ab dem 27. Februar loslegen. Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer vorgestellt, der die Okkultisten-Klasse näher beleuchtet. Den Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Besitzer eines Deluxe-Pakets können sich ab heute 48 Stunden lang vor allen anderen bereits Namen für ihren Spielcharakter reservieren. Besitzer anderer Gründerpakete dürfen anschließend diesen Schritt gehen. Die drei verschiedenen Gründerpakete mit weiteren Extras stehen weiterhin hier zur Verfügung.