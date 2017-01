Was einst auf dem PC und Videospielkonsolen startete, ist mittlerweile auch ein üppiges Filmgeschäft geworden. Die Rede ist natürlich von Resident Evil, das zuletzt nicht nur einen neuen Videospielableger spendiert bekam, sondern auch einen abschließenden Filmstreifen.

Seit Ende Dezember ist "Resident Evil: The Final Chapter" bereits in Japan zu sehen und hat dort in der ersten Verkaufswoche Platz 1 der Charts erreicht und 35 Millionen Dollar eingespielt. Mittlerweile ist der Film auch in anderen Ländern angelaufen und das wird unweigerlich zum Erreichen eines echten Meilensteins führen.

Die Film-Franchise von Sony und Screen Gems wird mit der Bekanntgabe der neuesten Einspielergebnisse über das Wochenende aller Voraussicht nach die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz erreichen. Aktuell stellen alle Teile der Filmreihe bei einem Umsatz von 954 Millionen Dollar. Sony schätzt für dieses Wochenende abermals einen Millionenumsatz, so dass spätestens dann der Meilenstein erreicht sein dürfte. Auch Deutschland zählt zu den Regionen neben Korea, Frankreich oder Brasilien, wo "Resident Evil: The Final Chapter" nun angelaufen ist.

Unterdessen kehrten die Entwickler im Spielebereich mit Resident Evil 7: Biohazard wieder mehr zu den Wurzeln der Horrorreihe zurück. Unseren Test des aktuellen Teils könnt ihr hier nachlesen. Auch "Resident Evil: The Final Chapter" haben wir uns für euch näher angesehen.