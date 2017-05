Gute Nachrichten für alle Resident-Evil-Fans. Laut einem Bericht von Variety ist die Film-Reihe des Zombie-Spiels noch lange nicht tot. Constantin Film arbeitet demnach bereits an einem Reboot der Reihe, nachdem die ursprüngliche Reihe mit „The Final Chapter“ ihr Ende fand.

Die Film-Reihe startete 2002 unter der Führung von Paul W.S. Anderson und brachte es bis „The Final Chapter“ auf sechs Filme. Insgesamt machte das Franchise einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar weltweit und ist damit die erfolgreichste Film-Umsetzung eines Videospiel-Franchise und Europas erfolgreichstes Horror-Film-Genre.