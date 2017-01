Wie viele andere Spiele auch, hat Resident Evil 7: Biohazard auf den Denuvo-Kopierschutz gesetzt. Offenbar ist die Software nicht länger sicher, denn der Schutz scheint geknackt worden zu sein.

Um aktuelle Spiele vor Raubkopien auf dem PC zu schützen, haben viele Publisher auf den promintenten Kopierschutz Denuvo gesetzt. Aktuellstes Beispiel dafür ist Resident Evil 7: Biohazard. Obwohl die Sicherung als schwer zu knacken gilt, scheint dies nun bei dem Gruselschocker von Capcom passiert zu sein.

Das geht aus aktuellen Berichten hervor. Das würde bedeuten, dass nach nichtmal einer Woche auf dem Markt eine Raubkopie des Titels durch das Netz geistern könnte. In diesem Zusammenhang wird interessant sein, wie Capcom und die anderen Publisher in Zukunft reagieren werden. Resident Evil 7 ist am 24. Januar für PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht worden.