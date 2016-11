Resident Evil 7 bringt sein eigenes Haus mit, allerdings vorerst exklusiv in den USA. Neben dem Modellhaus bietet die 190 Dollar teure Edition auch noch andere Dinge.

Am 24. Januar 2017 schleicht sich Resident Evil 7 an, zumindest in den USA kann das Gruselspiel auch mit schaurigem Eigenheim im Miniformat erworben werden: Gamestop bietet für 180 US-Dollar eine exklusive Collector's Edition für die PlayStation 4 und Xbox One an, in der sich eine Musikbox in Form des Baker-Hauses versteckt. Mit 20 x 19 x 21,5 cm (Länge x Höhe x Breite) könnt ihr in das Horrorhaus zwar nicht einziehen, dafür aber einen kurzen Teil des Spiele-Songs hören und LED-Spielereien bestaunen.

Abgesehen davon winkt euch ein 4 GB großer USB-Stick in einem Zombiefinger-Gehäuse zu, eine Metallbox für das Spiel, eine schmutzige VHS und andere kleinere Dinge. Bisher kann die Edition ausschließlich beim US-Ableger von GameStop erworben werden. Ob es die Version auch in den deutschsprachigen Raum schafft, steht bisher noch in den Sternen.