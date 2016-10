Resident Evil 7: Biohazard wird ungeschnitten und mit einer USK-18-Freigabe in Deutschland auf den Markt kommen.

Im kommenden Jahr erscheint mit Resident Evil 7: Biohazard der neueste Teil des Horror-Franchise, das die Serie zur alten Stärke zurückführen soll. Nun wurde von Capcom bekannt gegeben, dass der Titel in Deutschland mit einer USK-18-Freigabe erscheinen wird. Außerdem kommt der Titel hierzulande komplett ungeschnitten auf den Markt.

Am 24. Januar soll Resident Evil 7: Biohazard für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Die Beginning-Hour- und die Kitchen-Demo vermitteln euch jetzt schon einen Eindruck davon, welche Atmosphäre euch in Capcoms neuen Horrortitel erwartet.