Auf der PlayStation Experience war auch der Horror-Hoffnungsträger Resident Evil 7: Biohazard ein Thema. Unter anderem gab es Neuigkeiten zur Demo.

So bestätigte man im Zuge des Media Showcase nun, dass die Demo ein weiteres Update erhält, das ab heute verfügbar sein soll. Die Macher versprachen ein "massives" Update, so dass euch neue Inhalte erwarten. Die neue Demo lässt sich auf PS4, PS4 Pro und auch mit PSVR zocken und führt euch zurück in das bekannte gespenstische Haus.

Darüber hinaus zeigte man auch einen neuen Trailer, der näher auf die Geschichte von Ethan Winters eingeht. Das Video könnt ihr euch im Folgenden ansehen. Die Vollversion erscheint am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der für danach eingeplante Zusatzinhalt Banned Footage wird zunächst zeitexklusiv für die PS4 erhältlich sein.