Käufer der digitalen Version von Resident Evil 7: Biohazard für Xbox One oder PC können den Titel auf beiden Plattformen spielen. Das Spiel unterstützt Xbox Play Anywhere.

Phil Spencer hat via Twitter bestätigt, dass das kommende Resident Evil 7: Biohazard ein Xbox Play Anywhere-Titel ist. Ihr könnt das Spiel also nach einmaligem Kauf sowohl auf der Xbox One als auch dem PC spielen. Der Fortschritt, zusätzliche Inhalte, Gamerscore und Erfolge bewegen sich zwischen den Plattformen hin und her, sodass problemlos gewechselt werden kann.

Resident Evil 7: Biohazard erscheint am 24. Januar für Xbox One, PC und PlayStation 4. Eine Demo ist derzeit auf allen Plattformen verfügbar. Ein Season-Pass erweitert das Spiel nach und nach mit neuen Episoden, die in Form von Videobändern gespielt werden können.