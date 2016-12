Nachdem PlayStation-Besitzer schon eher in den Genuss einer Demo kommen konnten, stehen jetzt endlich die Termine für PC und Xbox One fest. Allzu lange müsst ihr nicht mehr warten.

Die Xbox-One-Demo von Resident Evil 7: Biohazard wird am 9. Dezember veröffentlicht, die PC-Version mit etwas Verspätung erst am 19. Dezember nachgereicht. Als Entschädigung wird Letztere mit allerlei einstellbaren Grafikoptionen kommen, damit jeder schon mal schauen kann, wie die am 24. Januar kommende Vollversion optimal läuft.

Nachdem die PlayStation-Variante übrigens erst nach und nach mit den sogenannten "Twilight-Version"- und "Midnight-Version"-Updates erweitert wurde, wird es auf dem PC und der Xbox One von Anfang an die komplette Version zu spielen geben.



Wichtig zu wissen ist, dass die Demo eine Stand-Alone-Geschichte zeigt und bloß einen ersten Eindruck von Spielweise, Ton und Atmosphäre verschaffen soll. In der Vollversion übernimmt man die Rolle eines anderen Charakters, der gänzlich andere Erlebnisse hat.