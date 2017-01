So gut verkauft sich der neue Teil bisher

Mit dem unlängst veröffentlichten Resident Evil 7: Biohazard wollte Capcom zu den Wurzeln der Horror-Reihe zurückkehren. Doch wie kommt das bei den Spielern und damit den Käufern an?

Bis dato jedenfalls legt Resident Evil 7: Biohazard eine durchaus passable, wenngleich auch nicht überragende Performance an den Tag, was Verkaufszahlen betrifft. Wie das Unternehmen bekanntgab, hat man mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Exemplare des Horrorspiels an Händler ausgeliefert, die dem Vernehmen nach auch verkauft worden sind.

Auch die veröffentlichte Demo fand indes Anklang. Wie Capcom weiter bestätigte, sind von dieser bereits über sieben Millionen Exemplare kostenfrei heruntergeladen worden. Das Spiel findet also durchaus Anklang, wobei laut dem Entwickler auch die eigens dafür entwickelte Engine mitverantwortlich sein soll.

Im Vergleich zu beispielsweise Final Fantasy XV, das sich binnen kürzester Zeit über fünf Millionen Mal verkaufte, muss Resident Evil 7 beim Serien-Comeback aber mit einer etwas schlechteren Performance begnügen. Und auch von den anvisierten vier Millionen Einheiten, die Antoine Molant, Marketing Director bei Capcom EMEA, verkaufen wollte, fehlen noch einige Exemplare. Der Release liegt zugegebenermaßen aber auch noch nicht lange zurück.