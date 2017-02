Capcom hat verkündet, wie oft Resident Evil 7: Biohazard in den letzten beiden Wochen verkauft wurde. In welche Richtung hat sich der Serienneustart entwickelt?

Capcom hat via Pressemitteilung Neuigkeiten zu den Verkaufszahlen von Resident Evil 7: Biohazard verkündet. So wurden von dem Titel in den letzten beiden Wochen weitere 500.000 Einheiten verschifft. Insgesamt landet man damit bei drei Millionen Einheiten, nachdem man unmittelbar nach dem Launch des Survival-Horror-Titels bekanntgegeben hatte, dass 2,5 Millionen Spiele verschifft wurden.

Diese Absatzzahlen sind als ordentlich, aber nicht überragend zu bezeichnen, zumal Capcom weiterhin nur vage von verschifften und nicht durchverkauften Einheiten spricht. Außerdem ist unklar, welche Version des Titels am beliebtesten ist, aber die einjährige VR-Exklusivität dürfte der PS4-Fassung hier einen Vorteil gesichert haben.

Zum Vergleich: Resident Evil 6 erschien im Oktober 2012 und konnte nach dem Start, hauptsächlich aufgrund des prominenten Namens und den damit verbundenen hohen Erwartungshaltungen, stolze vier Millionen Einheiten absetzen. Als die Testberichte dann aber überwiegend negativ ausfielen, stagnierten die Verkäufe schnell und die eigentlich anvisierten sieben Millionen abgesetzten Einheiten wurden nie auch nur ansatzweise erreicht.

Abseits davon ist ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive heute einfach keine echte Neuheit mehr. Denn seit der Veröffentlichung von Resident Evil 6 zeigten etwa Outlast, Daylight und vor allem das von vielen begeistert aufgenommene P.T., wie derartige Spiele aussehen können. Resident Evil 7: Biohazard hatte damit also schon vor seinem Release ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal verloren.