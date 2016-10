Mit "Resident Evil: The Final Chapter" steht der letzte Teil der Filmreihe zur Zombie-Franchise auf dem Programm. Nun gibt es einen neuen Teaser.

Der neue Streifen beendet die Geschichte der insgesamt sechs Filme umfassenden Reihe mit Paul W. S. Anderson und Milla Jovovich. Vor der New York Comic-Con, welche an diesem Wochenende in New York stattfindet, wurde nun ein frischer Teaser veröffentlicht.

Der Kinostart für das gute Stück ist für den 27. Januar 2017 vorgesehen, passenderweise in ähnlichem zeitlichen Kontext wie die Spielveröffentlichung Resident Evil 7: Biohazard am 24. Januar 2017. Einen Vorgeschmack könnt ihr euch im Folgenden ansehen.