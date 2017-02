In Deutschland erfolgreichster Titel im Januar

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat in Zusammenarbeit mit der GfK nun die deutschen Verkaufscharts für den abgelaufenen Monat Januar veröffentlicht. Ein Horrorspiel führte das Feld dabei an.

Resident Evil 7: Biohazard kehrt nicht nur zu den Wurzeln der Horror-Reihe zurück, sondern konnte auch die Spieler in Deutschland für sich gewinnen. Wie BIU und GfK nun bestätigten, verkaufte sich der Titel in der Bundesrepublik im Januar von allen PC- und Videospielen am häufigsten.

In den deutschen Januar-Charts stieg Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue von Square Enix als zweitbester Neuling auf Platz 10 ein. Indes weiter auf Rekordjagd ist Grand Theft Auto V; der Rockstar-Dauerbrenner steigerte sich abermals und rückte von Rang 5 im Vormonat nun auf Platz 2 vor.