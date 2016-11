Auch in Europa dürfen sich Käufer der Resident-Evil-7-Collector's Edition über ein kleines Modellhäuschen freuen. Die Goodies sind denen der US-Sammleredition ähnlich, aber keineswegs identisch.

Am 20. November kündigte Capcom in den USA eine Resident Evil 7: Collector's Edition an, der ein Modell des Baker-Hauses mit Sound- und Lichteffekten, ein Dummy-Finger-USB-Stick und einige weitere Goodies beiliegen. Im Wesentlichen sieht die deutsche Sammlerversion ähnlich aus, wenngleich sie sich in Details unterscheidet. Das Modell des Hauses zeigt hierzulande das gesamte Gebäude inklusive Veranda und Vorgarten. Das Modell ist etwa 20 Zentimeter groß. Hinzu kommt ein USB-Stick in Form eines abgehackten Fingers mit 16 GB Speicher. In der US-Version handelt es sich um den viel diskutierten Dummy-Finger aus der Beginning-Hour-Demo.

Der Survival Pack: Action Set-DLC mit einer bestimmten Anzahl nützlicher verwendbarer Items und der Madhouse-Schwierigkeitsgrad sind ebenfalls inbegriffen. Fünf Lithographien mit Artworks aus Resident Evil 7: Biohazard, ein Artbook zum 20. Jubiläum der Reihe und ein Variant-Cover für das Spiel runden das Paket ab. Wer aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass offensichtlich keine Kopie des Spiels selbst erwähnt wird. Offensichtlich entwickelt sich aktuell tatsächlich ein Trend zu Sammlereditionen ohne Kopie des Titels. Wann und zu welchem Preis die Collector's Edition in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt.

Zum direkten Vergleich haben wir oben die europäische und unten die amerikanische Version des Pakets in diese Nachricht eingefügt.