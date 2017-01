Bereits vor der heutigen Veröffentlichung von Resident Evil 7 wurden diverse Zusatzinhalte - auch im Rahmen eines Season Pass - zum Titel angekündigt. Das erste Paket wird sogar noch im Januar erscheinen, allerdings nur für PlayStation 4.

Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung von Resident Evil 7 wurden nun auch die ersten beiden DLC-Pakete zum Horrorspiel datiert. PS4-Gamer dürfen sich freuen, denn diese dürfen den ersten Zusatzinhalt namens "The Banned Footage Vol. 1" sogar noch im Januar beziehen. Ab dem 31. Januar 2017 wird das gute Stück zu Preis von 9,99 Dollar bereit stehen. PC- und Xbox-One-Gamer werden sich hingegen bis zum 21. Februar gedulden müssen.

Der erste DLC bringt euch zwei neue Kapitel sowie einen zusätzlichen Spielmodus ein. Bei den Kapiteln handelt es sich um "Bedroom" und "Nightmare", der neue Modus heißt "Ethan Must Die"; Letzterer wird nicht via PSVR unterstützt.

Das zweite Add-on heißt "The Banned Footage Vol. 2" und steht für PS4-Spieler ab dem 14. Februar bereit. Für PC und Xbox One erscheint der zweite DLC zeitgleich mit dem ersten am 21. Februar 2017. Der Kostenpunkt liegt hier bei 14,99 Dollar, wobei euch zwei weitere VHS-Tape-Szenarien ("21", "Daughters") und noch ein Spielmodus namens "Jack's 55th Birthday" erwarten.