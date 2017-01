Auch das kommende Woche erscheinende Horrorspiel Resident Evil 7: Biohazard lässt sich natürlich auch auf digitalem Wege erwerben. Die Download-Größen fallen dabei durchaus moderat aus.

Wer sich den neuesten Ableger von Capcoms erfolgreicher Horror-Reihe in digitaler Form zulegen möchte, der muss deutlich weniger Daten durch die Leitung jagen, als bei anderen Blockbustern in diesen Tagen. Nun wurden nämlich die konkreten Download-Größen auf den beiden aktuellen Konsolen bekannt.

Wer sich die Xbox-One-Variante zulegt, der muss demnach lediglich 20,21 GB herunterladen. Auf der PlayStation 4 fällt der Download mit 20,7 GB dagegen etwas größer aus; dieser ist allerdings immer noch überschaubar. Die größte Datenmenge müssen da noch PC-Gamer in Kauf nehmen, denn hier sind es 24 GB. Trotzdem: Viele aktuelle Titel bringen es auf über 40 GB, die heruntergeladen werden müssen. Insgesamt sollte der Download in diesem Fall also deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Resident Evil 7: Biohazard erscheint am 24. Januar für PS4, Xbox One und PC.