DLC: Neue Details zu Not a Hero und End of Zoe

Ein neuer Trailer zum Resident-Evil-7-DLC Not A Hero erfahren wir mehr zur Handlung. Außerdem gibt's einen ersten Ausblick zum nächsten DLC End of Zoe.

In dem für alle Besitzer von Resident Evil 7 kostenlosen DLC Not a Hero, spielt bekanntlich Resident-Evil-Fanliebling und BSAA-Veteran Chris Redfield die Hauptrolle. Nach den Angst einflößenden Ereignissen, die Ethan Winters in Resident Evil 7 Biohazard widerfahren sind, ist Chris auf der Jagd nach Lucas Baker, um die Tragödie rund um die Familie ein für alle Mal zu beenden. BSAA-Agenten haben versucht, Lucas schon zuvor auszuschalten – es gelang ihnen allerdings nicht und sie gerieten selbst in Gefangenschaft. Kann Chris das Team retten und Lucas in Grotten voll giftigen Gases aufspüren?

Wer den Titel bis jetzt noch nicht gekauft hat, bekommt Anfang 2018 nochmal eine gute Gelegenheit dazu. Dann erscheint Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die DLCs werden am 12. Dezember 2017 digital veröffentlicht. Die Gold Edition enthält alle Inhalte aus der preisgekrönten Originalveröffentlichung von Resident Evil 7 in diesem Frühjahr, zusammen mit allen drei herunterladbaren Zusatzinhalten. Diese zuvor veröffentlichten DLCs - Banned Footage Vol. 1 und Banned Footage Vol. 2 - werden ebenso wie der kommende dritte DLC End of Zoe enthalten sein.

End of Zoe wird in der Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition enthalten sowie als Update für Season-Pass-Inhaber erhältlich sein. Besitzer der Originalveröffentlichung können den Zusatzinhalt zum Preis von 14,99 € käuftlich erwerben. Der Not-a-Hero-DLC wird als kostenloser Inhalt für alle Besitzer von Resident Evil 7 biohazard ebenfalls am 12. Dezember verfügbar sein.