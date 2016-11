Das erwartet euch in Bezug auf HDR, 4K und PSVR

Rund um das kommende Resident Evil 7: Biohazard, das zu den Wurzeln der Horror-Franchise zurückkehren soll, hat Capcom ja bereits diverse Infos preisgegeben. Nun äußerte man sich noch einmal detaillierter zu den Themen HDR, 4K und PSVR.

Das komplette Spiel wird auf der PlayStation 4 demnach kompatibel mit PlayStation VR sein, so dass ihr den Horror aller Spielinhalte noch intensiver in der virtuellen Realität genießen könnt. Wer dabei die PS4 Pro einsetzt, der wird auch unter PSVR von einer verbesserten Grafik profitieren, so Capcom.

Resident Evil 7: Biohazard wird mit den neuen Modellen PS4 Pro und Xbox One S vollständig kompatibel sein. Übersetzt heißt das, dass ihr euch sowohl auf der Sony- als auch auf der Microsoft-Plattform über die Unterstützung von HDR freuen dürft - ein entsprechendes TV-Gerät vorausgesetzt. Einen 4K-Modus, der die "ultimative Horror-Erfahrung" mit sich bringen soll, gibt es jedoch ausschließlich auf der PS4 Pro, so Capcom.

Zu guter letzt widmete man sich auch der PC-Fassung noch einmal kurz. Diese soll sowohl via Steam als auch über den Windows Store angeboten werden. Beide PC-Fassungen werden sowohl HDR als auch 4K unterstützen. Die Windows-Store-Version kann sich mit der Xbox-One-Fassung zudem auch Speicherstände teilen.

Resident Evil 7: Biohazard wird am 24. Januar 2017 erscheinen.