Wie nun bestätigt wurde, werden zwei Plattformen untereinander die Speicherstände von Resident Evil 7: Biohazard austauschen und so den jeweiligen aktuellen Stand weiterzocken können.

Mit Resident Evil 7: Biohazard kommt im Januar der nächste große Teil der Horror-Serie auf den Markt. Nun wurde die Cross-Save-Funktionalität zwischen der PC- und Xbox-One-Version bestätigt.

So wird laut Capcom die Möglichkeit bestehen, eure Speicherstände auf den beiden Plattformen in die Cloud zu laden. Anschließend könnt ihr euer Spiel auf der jeweils anderen Plattform fortsetzen.

Jedoch soll es sich bei dem Titel um keinen Play-Anywhere-Titel handeln, weshalb dieses Feature doch mehr als überraschend ist. Mehr Informationen werden wir sicherlich spätestens zum Release am 24. Januar erhalten, wenn der Titel für PlayStation 4, Xbox One und den PC in den Läden steht.