In rund einem Monat steigt in Köln die gamescom 2018 und auch Capcom wird dann vor Ort sein. Dabei hat man zwei Weltpremieren im Gepäck.

Bei den genannten Premieren handelt es sich aber nicht um zwei Neuankündigungen des Entwicklers und Publishers. Vielmehr werden zwei unlängst auf der E3 2018 angekündigten Blockbuster erstmals von einem öffentlichen Publikum anspielbar sein.

Wer sich auf der Kölner Publikumsmesse einfindet, der wird unter anderem das für Frühjahr 2019 eingeplante Action-Sequel Devil May Cry 5 erstmals spielen können. Entsprechende Probestationen werden auf dem Xbox-Stand in Halle 8 der Koelnmesse zu finden sein. Das neue Action-Epos erscheint aber natürlich nicht nur für die Xbox One, sondern darüber hinaus auch für PS4 und PC. Die gamescom-Demo lässt euch in Person von Nero die Straßen von Red Grave City erkunden.

Die Europa-Premiere feiert darüber hinaus auch die Neuauflage von Resident Evil 2. Auch hier gibt es am Xbox-Stand ausgewählte Spielstationen, auf denen ihr die Neuinterpretation des Survival-Horror-Klassikers ausprobieren könnt. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 18 Jahren, um in den Genuss der ersten europäischen Präsentation des Titels zu kommen. Die Demo auf der gamescom soll einige der ikonischsten Momente der Horror-Reihe beinhalten. Unter anderem begleitet ihr Leon an seinem ersten Tag ins RPD.