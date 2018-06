Auf der E3 2018 wurde endlich das Remake von Resident Evil 2 angekündigt, auf das schon viele Spieler gewartet haben. Im Nachgang zur Messe wurden nun immer mehr Details publik.

Das kommende Resident Evil 2 Remake wird auf die A/B-Szenarien des Originals verzichten. Das haben die Producer Yoshiaki Hirabayashi und Tsuyoshi Kanda im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles bestätigt. Allerdings, so die beiden gegenüber Rely on Horror weiter, werde es dennoch zwei Kampagnen geben.

Demnach bekommen sowohl Leon als auch Claire im Remake jeweils eigene Kampagnen spendiert. Allerdings wird es das altbekannte Zapping-System eben nicht mehr geben. Das Original des Survival-Horror-Klassikers hatte noch zwei Versionen der Kampagnen der beiden Charaktere zu bieten. Neben einem regulären Szenario - dem A-Szenario - gab es auch noch das B-Szenario mit neuen Gegnern wie Mr. X, zusätzlichen Bosskämpfen und ergänzenden Cinematic-Sequenzen zur Story.

Auch wenn es diese A/B-Szenarien nicht mehr gibt, so versprachen die beiden Producer trotzdem, dass "alle Events aus der Story eines jeden Charakters" ihren Weg in das Remake finden sollen. "Wir wollen immer noch das Gefühl, die gleiche Geschichte aus der Sichtweise von beiden Charakteren wahrzunehmen, replizieren. Aus diesem Grund haben wir eine Leon- und eine Claire-Kampagne. Die beiden Kampagnen sind separat und ihr könnt wählen, welche ihr zuerst spielen wollt. Wir haben das Ganze etwas vereinfacht und eleganter gemacht, indem wir die A/B-Versionen eliminiert und diese gewissermaßen zusammengewürfelt haben. Ihr erlebt also das, was einem Charakter in den A- und B-Szenarien widerfährt, in einer Story."

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.