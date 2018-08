Die im Ausland angekündigte Resident Evil 2 Collector's Edition kommt auch nach Deutschland. Außerdem erscheint das Spiel hier vollkommen ungeschnitten.

Die physische Resident Evil 2 Collector’s Edition, die bereits im Ausland bestätigt wurde, wird in Europa zusammen mit der Standard Edition am 25. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In Deutschland erscheint Resident Evil 2 für alle Plattformen komplett ungeschnitten mit einer Altersfreigabe der USK ab 18 Jahren. Die Resident Evil 2 Collector’s Edition bietet jede Menge nostalgische Goodies aus Raccoon City sowie das Deluxe DLC Pack – alles gesammelt in einer Box:

Steel Book (enthält das komplette Spiel Resident Evil 2)

12” Leon Kennedy-Figur

Limited Edition R.P.D. Schlüssel

Collector’s Item Box

Artbook & Soundtrack-CD

“Made in Heaven”-Pin

Poster

Deluxe DLC Pack-Karte:

“Original Version”-Soundtrack Leon Kennedy-Kostüme: Arklay Sheriff und Noir Claire Redfield-Kostüme: Military, Noir und Elza Walker Deluxe-Waffe: Samurai Edge – Modell Albert

Fans, die bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten zudem folgende DLCs:

Deluxe-Waffe: Samurai Edge – Modell Chris

Deluxe-Waffe: Samurai Edge – Modell Jill

Ursprünglich 1998 veröffentlicht, kehrt Resident Evil 2 von Grund auf neu entwickelt auf die heutige Generation zurück. Das Survival-Horrorspoiel lässt euch die klassische Survival-Horror-Saga mit moderner Grafik und der aus Resident Evil 4 bekannten Over-the-Shoulder-Kameraperspektive mit modernisierter Steuerung spielen. In den USA kostet die Collector's Edition 199 Dollar. Der hiesige Preis ist noch nicht kommuniziert worden.